Порошенко підписав наказ про заборону "Яндекс", "Вконтакте" й "Одноклассники"

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ розміщено на сайті президента.

Санкції передбачають блокування доступу до соціальних мереж "ВКонтакте" и "Одноклассники". Відповідно до наказу, буде обмежено доступ до сервісів "Яндекса", за винятком головної сторінки.

Провайдерів також зобов’яжуть обмежити доступ до сайтів Mail.ru, антивірусних компаній "Лабаторія Касперського" та "Доктор Веб", компанії "Аерофлот".

Нагадаємо, сьогодні Порошенко заявив, що буде просити про продовження санкцій Євросоюзу проти РФ не на 6 місяців, а на рік.