Порошенко проведе консультації з лідерами G7

Президент Петро Порошенко найближчим часом проведе консультації з лідерами країн Великої сімки (G7), передає адміністрація глави держави.

"Я збираюся найближчим часом провести консультації з лідерами Великої сімки. Починаю з Німеччини. 20 травня я відбуваю з візитом до Берліну, де будуть дуже тривалі і змістовні переговори з лідером Німеччини Ангелою Меркель", - сказав Порошенко.

Президент нагадав, що відбулася зустріч Канцлера Німеччини з новообраним Президентом Франції Еммануелем Макроном і зазначив, що триватимуть консультації з обома цими країнами як країнами Нормандського формату.

"Ми будемо дуже ретельно обговорювати питання щодо координації наших дій", - сказав він.

Президент України також повідомив, що у його графіку заплановані і телефонні розмови, і зустрічі з іншими лідерами країн Великої сімки "для того, щоб якісно підготуватися до Самміту на найвищому рівні".

"Я буду ставити питання щодо продовження санкцій (проти Росії - ред.) не на шість, а на 12 місяців. Ми будемо робити максимальні зусилля для того, щоб найбільше мотивувати Росію прийти за стіл переговорів, виконати Мінськ, вивести свої війська з української території і припинити агресію", - наголосив президент.

Нагадаємо, 14 травня президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.