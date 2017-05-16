Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Порошенко проведе консультації з лідерами G7

16 травня, 2017 - 10:32
Фото АПУ

Президент Петро Порошенко найближчим часом проведе консультації з лідерами країн Великої сімки (G7), передає адміністрація глави держави. 

"Я збираюся найближчим часом провести консультації з лідерами Великої сімки. Починаю з Німеччини. 20 травня я відбуваю з візитом до Берліну, де будуть дуже тривалі і змістовні переговори з лідером Німеччини Ангелою Меркель", - сказав Порошенко.

Президент нагадав, що відбулася зустріч Канцлера Німеччини з новообраним Президентом Франції Еммануелем Макроном і зазначив, що триватимуть консультації з обома цими країнами як країнами Нормандського формату.

"Ми будемо дуже ретельно обговорювати питання щодо координації наших дій", - сказав він.

Президент України також повідомив, що у його графіку заплановані і телефонні розмови, і зустрічі з іншими лідерами країн Великої сімки "для того, щоб якісно підготуватися до Самміту на найвищому рівні".

"Я буду ставити питання щодо продовження санкцій (проти Росії - ред.) не на шість, а на 12 місяців. Ми будемо робити максимальні зусилля для того, щоб найбільше мотивувати Росію прийти за стіл переговорів, виконати Мінськ, вивести свої війська з української території і припинити агресію", - наголосив президент.

Нагадаємо, 14 травня президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.

 

Джерело: День
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