Порошенко розповів про сигнали для України з Парижа і Берліна

Перший сигнал для України з Парижа та Берліна є достатньо обіцяючим - Нормандський формат буде залишатися в силі.

Про це заявив журналістам Президент України Петро Порошенко під час візиту до Мальти.

“Мій основний радник із зовнішної політики пан Костянтин Єлісєєв спілкується з новим дипломатичним радником президента Макрона. І ми працюємо зараз над підготовкою до телефонної розмови. Але перший сигнал, який ми отримали з Парижа, Берліна є достатньо обіцяючим - що функціонування Нормандського формату буде лишатися в силі", - зазначив глава держави, відповідаючи на запитання щодо очікувань від нового президента Франції і подальшої долі Нормандського формату.

Порошенко розповів, що мав можливість поспілкуватися з Еммануелем Макроном до його обрання президентом Франції.

“Голосування за президента Макрона стало ефективною демонстрацією відповідального вибору французького народу. Спроба популіста розповсюдити євроскептичні настрої серед французького населення не вдалася”, - зазначив він.

Глава держави вкотре підкреслив, що для України життєво важливо питання миру та імплементації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, що Порошенко заявив про налагодження контакту з командою Макрона.