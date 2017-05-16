Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко підписав указ №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це зазначається в повідомленні прес-служби глави держави.

Як наголошується, даним указом вводиться в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб. Обмеження будуть діяти протягом одного року.

Нагадаємо, 14 травня президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.