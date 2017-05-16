Порошенко заявив про налагодження контакту з командою Макрона

Команда президента України Петра Порошенка налагодила контакт з представниками нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це заявив президент України у ході візиту на Мальту, пише його прес-секретар Святослав Цеголко в Twitter.

"Перший контакт між моєю командою та командою президента Франції Макрона вже відбувся", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Перший контакт між моєю командою і командою президента Франції Макрона вже відбувся. - Порошенко, відповідаючи на питання журналістів — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) May 16, 2017

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 16-17 травня 2017 року здійснює перший в історії двосторонніх відносин державний візит до Мальти.