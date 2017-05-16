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Порошенко заявив про налагодження контакту з командою Макрона

16 травня, 2017 - 14:05
Фото АПУ

Команда президента України Петра Порошенка налагодила контакт з представниками нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це заявив президент України у ході візиту на Мальту, пише його прес-секретар Святослав Цеголко в Twitter.

"Перший контакт між моєю командою та командою президента Франції Макрона вже відбувся", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 16-17 травня 2017 року здійснює перший в історії двосторонніх відносин державний візит до Мальти.

Джерело: День
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