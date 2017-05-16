Правозахисники закликали Росію скасувати вирок суду щодо ловця покемонів

Російська влада отримала заклик від міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, який полягає у скасуванні вироку суду, оголошеного напередодні блогеру Руслану Соколовському. Причина такого засудження на 3,5 років умовно полягає у “ловах покемонів”, які блогер влаштував у одному із православних храмів Єкатеринбурга. Правозахисники зазначили, що якщо дії Соколовського і могли образити окремих вірян, але суспільної небезпеки не становили, тому кримінальне переслідування – «це необґрунтоване обмеження права на свободу слова, передає Радіо Свобода.

У Human Rights Watch додали, що в останні роки серед фігурантів справ про «екстремістську діяльність» у Росії все частіше опиняються блогери, журналісти, опозиційні активісти, борці за права етнічних меншин, а також ті, хто критикує Російську православну церкву. Це і, зокрема, вирок Соколовському є «наочним прикладом того, як російська влада використовує розмиті норми антиекстремістського законодавства для придушення свободи слова і культивації самоцензури», стверджують правозахисники.

Руслан Соколовський був затриманий у вересні 2016 року. Цього чоловіка звинуватили в образі почуттів віруючих за те, що він грав в мобільну гру Pokemon Go в православному храмі. Минулого тижня суд в Єкатеринбурзі засудив відеоблогера до трьох з половиною років умовного позбавлення волі і обов’язкових робіт. Правозахисний центр «Меморіал» раніше визнав Руслана Соколовського політичним в'язнем.