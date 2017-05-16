Проект "Пісні війни" представив дев’ятий сингл

Пісня має назву «На схід» і звучить у виконанні десантника Богдана Ковальчина і лідера гурту «Мері» Віктора Винника.

Як розповіла «Дню» ініціаторка і втілювача масштабного всеукраїнського проекту Галина Гузьо, «На схід» – це відверта сповідь автора-воїна.

До війни Богдан Ковальчин працював на радіостанції, через що на фронті отримав позивний «FM». До армії пішов добровольцем, став десантником 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Писати пісні Ковальчин почав саме на війні.

«На схід» – це більше емоція, ніж пісня, – розповідає Богдан. – Та емоція, яка гризе тебе після повернення: невизначеність, несприйняття, часто – відчай. Хочеться повернутись у той свій «Схід», щоби знову зустріти ранок, почати усе спочатку – з тими, хто за короткий час став найріднішими, і з тими, кого вже не повернеш... Тому «Зустрічати ранок» – головний месседж пісні, адже життя триває і попереду ще багато світанків та світла».

Варто додати, що сингл «На схід» – вже друга композиція Богдана Ковальчина у проекті #ПісніВійни. Торік було презентовано пісню «Бог біля тебе» у дуеті з Арсеном Мірзояном. А музику до обох композицій створив цивільний друг десантника Мар’ян Ганусяк.

Саунд-продюсування та запис треку здійснено на студії Jenny Records. Відеопродакшн ArtSide Production зняв на пісню кліп, головну роль у якому виконав бойовий побратим Богдана Ковальчина Володимир Шамрай – боєць АТО, старшина десантних військ (80-та бригада). У 2014-2015 роках хлопці воювали у місті Щастя, що на Луганщині.

Нагадаємо, що соціально-мистецький проект #ПісніВійни – громадська ініціатива, завданням якої є пошук та запис на професійній студії звукозапису пісень, створених українськими воїнами, які воювали та досі воюють на сході України.

Надзавдання проекту – зберегти сучасну україномовну військову пісню як у контекстах музичної культури й патріотичного виховання, так і в контексті історії України.

Стартував проект близько року тому – 31 травня 2016-го. Тоді відбулася всеукраїнська радіопрем’єра пісні «Дорога на схід» (музика – Павло Табаков, слова – Василь Фесюк), яку виконали п`ятеро українських воїнів, які воювали у найгарячіших точках війни на Донбасі: Максим Перев’язко, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Андрій Шевчук і Петро Комендат.

За словами Галини Гузьо, до Дня захисника України, 14 жовтня 2017 року, побачить світ альбом #ПісніВійни, який об’єднає півтора десятка пісень, написаних українськими захисниками та записаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами. Раніше у рамках проекту вже вийшли дуети воїнів-авторів із вокальною формацією «Піккардійська терція», лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, співаком Арсеном Мірзояном, Сергієм «Фомою» Фоменком із групи «Мандри», вокалістами Оксаною Мухою, Аничкою Чеберенчик та Іриною Долею, фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньом. Попереду – записи та прем’єри пісень у співпраці із сестрами Тельнюк, лідером гурту «Тінь Сонця» Сергієм Василюком, співачкою Анастасією Приходько та співаком Тарасом Гавриком.

Переглянути кліп «На схід» можна тут.

Послухати пісню «На схід» можна тут.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів