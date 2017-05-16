Противник 37 разів обстріляв українські позиції, 2 воїнів ЗСУ поранені, - штаб

Минула доба в зоні АТО знову була напруженою. Після відносного зниження активності удень, надвечір бойовики російсько-терористичних військ відновили ведення обстрілів позицій української сторони. 37 ворожих обстрілів зафіксували вчора вздовж усієї лінії розмежування, повідомили Міноборони.

На приморському напрямку зафіксовано 12 обстрілів. На цьому напрямку бойовики найчастіше обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкиного. Проте здебільшого використовували стрілецьку зброю. Неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів. А на ділянці лінії розмежування, що розташована ближче до тимчасово окупованого Донецька, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки.

Донецький напрямок зазнав найбільше обстрілів підрозділів сил АТО проросійськими банд формуваннями. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околиці Авдіївки. Використовували 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньотороцького, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Окрім того, біля Зайцевого незаконні збройні формування били з 120-мм мінометів.

Впродовж минулої доби зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї на луганському напрямку. В тім, саме на цьому напрямку противник найбільш активно використовував артилерійські системи калібру більше 100 мм. Так, ввечері бандити били зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. Водночас, в районі цих же населених пунктів противник вів вогонь і з легшого озброєння - гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу двоє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.