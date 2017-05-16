Рада Безпеки ООН засудила запуск ракети Північною Кореєю

Рада безпеки ООН одноголосно засудила ще один запуск балістичної ракети КНДР і попередила про нові санкції, повідомляє ВВС.

В офіційній заяві 15 членів Ради безпеки ООН вимагають від Пхеньяна утриматися від подальших запусків ракет.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що ракета, яку вона запустила в неділю, належала до нового типу ракети, яка може нести більшу ядерну боєголовку.

Ракета піднялася на висоту до 2 тисяч кілометрів, пролетіла 700 км і приземлилася у морі на захід від Японії.