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Рада Безпеки ООН засудила запуск ракети Північною Кореєю

16 травня, 2017 - 09:17
Фото Reuters

Рада безпеки ООН одноголосно засудила ще один запуск балістичної ракети КНДР і попередила про нові санкції, повідомляє ВВС.

В офіційній заяві 15 членів Ради безпеки ООН вимагають від Пхеньяна утриматися від подальших запусків ракет.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що ракета, яку вона запустила в неділю, належала до нового типу ракети, яка може нести більшу ядерну боєголовку.

Ракета піднялася на висоту до 2 тисяч кілометрів, пролетіла 700 км і приземлилася у морі на захід від Японії.

Джерело: BBC
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