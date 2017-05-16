Ракета-носій Falcon-9FT вивела на орбіту шеститонний супутник Inmarsat-5 F4

Заснована американським бізнесменом Ілоном Маском приватна космічна компанія SpaceX провела пуск ракети-носія Falcon-9FT. Запущена ввечері понеділка, 15 травня, зі стартового майданчика LC-39A Космічного центру НАСА імені Кеннеді (штат Флорида, США) ракета-носій вивів на навколоземну орбіту комунікаційний апарат Inmarsat-5 F4, повідомляє DW з посиланням на сайт космічної компанії.

Супутник став останнім з серії космічних апаратів першого покоління комунікаційної системи Global Xpress (GX), оператором якої є міжнародний консорціум Inmarsat. Мережа GX має уможливити надання клієнтам високошвидкісного мобільного інтернету в глобальному масштабі, тобто у літаках та на суднах у морі та океані. Сам космічний апарат, маса якого становить близько 6,1 тонни, має вийти на геостаціонарну орбіту.

Пуск пройшов штатно. Приблизно за півгодини після старту компанія підтвердила успішне відділення космічного апарата від другого ступеня ракети. Через значну масу космічного апарата, спроби посадити перший ступінь ракети Falcon-9FT не проводились. Адже для виведення на орбіту потребуються значні затрати енергії, тож на повернення ракети на Землю не вистачило б палива.

Нагадаємо, 1 травня на замовлення розвідувального управління США компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту космічний апарат під назвою NROL-76.