Розслідування збиття Boeing-777 знаходиться на найважчій стадії, - слідча група JIT

В онлайн-журналі слідчої групи JIT, що висвітлює процес розслідування збиття Боїнга МН17, заявляють, що в цей момент слідство щодо знаходиться на "найбільш складній стадії". Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS, передає Укрінформ.

Як зазначається, на цьому етапі слідчі мають встановити відповідальних за збиття Боїнга МН17. "Прогрес на даному етапі є більш складний", - йдеться у вступній частині журналу.

Координатор слідчої групи відзначив, що не вся інформація може бути оприлюднена.

За даними слідчої групи, свідки надали інформацію, але ще недостатньо. "Оскільки бої на сході України продовжуються, слідчі не можуть опитувати людей на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, слідчим доводиться стикатися з подіями, які потребують багато часу слідчої групи, але не мають суттєвої ваги для слідства. Як приклад називаються пошуки, здійснені позаштатним нідерландським журналістом, який забрав з місця катастрофи людські останки.

Як повідомлялося, у вересні минулого року міжнародна Спільна слідча група, яку очолює прокуратура Нідерландів, оголосила результати розслідування, підтвердивши, що ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак Малайзійських авіаліній МН17, був доставлений з Росії і після запуску ракети з окупованої території вивезений назад у РФ.

Нагадаємо, згідно зі звітом радбезу Нідерландів, малайзійський пасажирський Boeing 777, який летів рейсом MH17, був збитий у липні 2014 року в небі над Донбасом ракетою "земля-повітря" з зенітно-ракетного комплексу "Бук".