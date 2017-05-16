Шидло: Польща не погодиться на нав’язування квот біженців

Уряд Польщі не погодиться з тим, щоб країни-члени ЄС насильно змушували приймати біженців.

Про це заявила на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, повідомляє Rzeczpospolita.

"Ми говоримо чітко: немає згоди польського уряду на те, щоб вимушено приймати будь-яку кількість біженців", - заявила Шидло.

Вона додала, що наразі у Польщі немає можливості приймати біженців – і це позиція польського уряду.

"Ми точно не даємо згоди на те, щоб Польщі чи іншим країнам насаджували якісь примусові квоти", - підкреслила глава польського уряду.

Нагадаємо, що ЄК може покарати Австрію, Угорщину та Польщу за відмову приймати біженців.