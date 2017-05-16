Слідчі встановили 15 причетних до сутичок у Дніпрі 9 травня

Прокуратура Дніпропетровської області встановила 15 осіб, причетних до сутичок, що відбулися у Дніпрі 9 травня.

Про це повідомила прес-секретар Генпрокура Лариса Сарган.

За словами Сарган, серед підозрюваних організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також "касири", які оплачували виконану роботу так званих "тітушок".

"Прокуратурою Дніпропетровської області заочно повідомлено про підозру у хуліганстві та масових заворушеннях ще шістьом учасникам сутичок, що відбулися у Дніпрі 9 травня 2017 року. Оскільки останні ухиляються від слідства, прокуратурою отримано дозволи на їх затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів", - повідомила Сарган.

П’ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (двом з них – з можливістю внесення застави – наразі оскаржується прокуратурою). Ще одному підозрюваному, який активно сприяє слідству, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Стосовно дев’яти осіб слідством отримано дозволи на затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення влади службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час заходів 9 травня у Дніпрі.