Турчинов закликав провайдерів уже від сьогодні блокувати ресурси РФ

Секретар РНБО Олександр Турчинов закликав провайдерів не чекати інформаційних листів від Служби безпеки України і вже зараз починати блокувати російські інтернет-ресурси, які підпадають під українські санкції.

Під це він заявив під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Я звертаюся до українських провайдерів, не чекати інформаційного листа від Служби безпеки, а з натхненням починати виконувати рішення Ради національної безпеки й оборони і уже сьогодні починати блокувати російський контент ", - сказав Турчинов.

Водночас він висловив сподівання, що відповідні інформаційні листи СБУ провайдери отримають уже завтра.

Нагадаємо, що Порошенко підписав наказ про заборону "Яндекс", "Вконтакте" й "Одноклассники".