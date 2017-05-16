У 2016 році у світі загинув 281 правозахисник, - Amnesty International

За даними правозахисної організації Amnesty International у 2016 році 281 правозахисник був убитий у 22 країнах світу.

Про це йдеться в дослідженні організації.

49% убитих правозахисників займалися земельними та територіальними питаннями, а також питаннями навколишнього середовища. Багато загиблих належали до корінного населення.

"У багатьох країнах влада не розслідує такі випадки і рідко реагує належним чином, коли людину вбили або тяжко поранили. Ця бездіяльність дозволяє злочинцям залишатися безкарними, тим самим надаючи їм "ліцензію" на повторні погрози та напади", - йдеться у заяві Amnesty International.

Зазначимо, що у 2015 році були вбиті 156 правозахисників. Відомо, що більше половини цих вбивств у 2015 році і більше трьох чвертей у 2016 році були здійснені в Північній і Південній Америці.

Нагадаємо, в ОБСЄ закликали Білорусь запровадити мораторій на смертну кару.