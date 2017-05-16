У Черкасах представили 17 унікальних посібників для слабозорих і незрячих дітей (фото)

У Черкасах в рамках соціального проекту презентували17 тактильних посібників, які власноруч створили черкаські дизайнери, спеціалісти з декоративно-прикладного мистецтва, майстри швейного напрямку, флористи, талановиті викладачі та студенти, вихованці гуртків позашкільних навчальних закладів. Такі книги виготовлені в одному примірнику та не мають аналогів в Україні. Нині перша в Україні бібліотека «Тактильних книжок для слабозорих і незрячих дітей» зберігатиметься в школі-інтернаті міста Черкаси.

Реалізувати проект вдалося завдяки підтримці навчальних закладів Черкас, представників обласної та міської влади, підприємців, а також гранту, кошти від якого у сумі 10 тис. грн спрямували на закупівлю матеріалів для книг. Сьогодні про це йшлося під час презентації новоствореної бібліотеки у Черкаському обласному будинку вчителя.

У самому ж виготовленні книг взяли участь понад 80 осіб різних за віком та професіями, втім об’єднаних великим бажанням допомогти особливим дітям пізнати світ.

Книги створені зі спеціальних матеріалів, приємних на дотик, мають об’ємне зображення та максимально наближені до оригіналу того явища чи предмету, про що розповідається в посібнику. Родзинкою бібліотеки стали два посібники з біології для школярів з вадами зору, йшлося підчас урочистої презентації. Один із них виготовлений на 3-D принтері з використанням методу комп’ютерного моделювання кафедрою дизайну Черкаського державного технологічного університету. Інший – підприємцем, який спеціалізується на виготовленні інформаційних матеріалів зі шрифтом Брайля. Також у бібліотеці представлені книги про традиції і побут українців, правила дорожнього руху, особисту гігієну, пори року, вегетативний цикл дерева, основи математики, природні явища, квіти, фрукти, тварин, відомі казки тощо.

«Бібліотека розташовуватиметься у Черкаській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ, користуватися нею матимуть змогу чотири навчальні заклади міста для дітей з порушеннями зору, в тому числі і дошкільні заклади», – зазначив директор департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський.

Усіх, хто долучився до виготовлення книжок, відзначили подяками. Оцінили навчальні матеріали й самі діти, які були присутні на святі, а на завершення урочистостей ще й подарували гостям музичне вітання. «Переконана, що ця бібліотека буде використовуватись у повній мірі», – підсумувала директор КЗ «Черкаська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Валентина Лищенко.

Організатори зазначають, що такий досвід перейматимуть й інші регіони країни, адже нині слабо зорі і незрячі діти не забезпечені необхідними матеріалами для різнобічного розвитку.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси, фото авторки