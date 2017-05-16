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У члена правління "Демальянсу" поліція провела обшук

16 травня, 2017 - 13:30
Фото зі сторінки Заліщук у Facebook

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції провели обшук у члена правління політичної партії "Демальянс" Максима Черкасенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка Свтлана Заліщук.

Обшук провели на підставі рішення Печерського райсуду Києва. Поліцейські вилучили техніку і документи.

Депутати Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук присутні при обшуку.  

Обшук почався близько 7:30. Адвокати прибули до місяця подій близько 8:20.

"Формальна підстава - кримінальна справа проти дружини Максима, яка працює в IT компанії", - написала Заліщук, додавши, що обшук проводять у будинку Черкасенка, а не його дружини.

За її словами, слідчі отримали доступ до комп'ютера й телефона політика й скопіювали партійну переписку.

"Максим вважає, що справжньою метою є не розслідування щодо дружини, а доступ до його цифрових носіїв та комунікації членів Демальянсу", - повідомляє Заліщук.

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