У Греції страйкують проти масових заходів економії

У Греції перед четверговим голосування у парламенті за нові заходи економії журналісти, працівники поромів, громадського транспорту та медзакладів оголосили масові страйки. Про це повідомляє Ekathimerini.

Жителі передмість зіштовхнуться із триденними незручностями, оскільки у вівторок, середу та четвер автобуси курсуватимуть за скороченим графіком. Обмежили також рух тролейбусів.

Афінське метро працюватиме лише з 9:00 до 16:00. Зовсім не буде обслуговуватися ділянка від станції метро Doukissis Plakentias до Міжнародного аеропорту Афін, оскільки поїзди національної залізниці не курсуватимуть.

Чотиригодинну зупинку роботи у середу оголосили авіадиспетчери. У вівторок та середу не працюватимуть пороми, які курсують між грецькими островами.

У середу та четвер до дводенного страйку приєднуються лікарі та медсестри державних лікарень.

У вівторок через страйк журналістів скасовано випуски новин на телебаченні, а в середу не вийдуть газети.

Як відомо, у четвер у грецькому парламенті має відбутися голосування стосовно посилення заходів економії, які передбачають зменшення пенсій та підвищення податків. Уряд очікує на схвалення законопроектів, що має відкрити шлях Греції до отримання нового траншу фінансової допомоги.

Нагадаємо, на тлі затримки із затвердженням фінансової допомоги від міжнародних кредиторів економіка Греції знову вступила у фазу рецесії.