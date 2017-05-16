У Латвії закликали спростити правила імміграції

Через брак робочої сили в окремих галузях необхідно внести поправки в імміграційний закон, щоб якомога швидше затвердити список професій, до яких можна застосовувати спрощену процедуру для залучення робочої сили з-за кордону.

Про це заявила Латвійська торгово-промислова палата (ЛТПП), повідомляє Delfi.

Відомство зазначає, що істотна нестача робочої сили, яка вже відчувається в окремих галузях, ще більше посилиться через сезонність.

Передбачений імміграційним законом порядок залучення працівників з-за кордону вимагає багато часу, він складний і дорогий, і поправки, що передбачають спрощену процедуру хоча б для деяких груп професій, де спостерігається явний дефіцит робочої сили, допоможуть вирішити ці проблеми.

Як показало опитування членів ЛТПП, брак робочої сили відчувається в наукомістких галузях, де потрібні вчені, інженери, спеціалісти з інформаційних технологій.