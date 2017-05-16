У Львові активісти протестували проти розкрадання комунального майна

Сьогодні, 16 травня, під стінами управління комунальної власності Львівської міської ради пройшла акція протесту проти беззаконня та свавілля в цьому управлінні. Активісти приписують керівнику управління Інні Свистун, яка є головою фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Львівській обласній раді, продаж комунального майна за заниженою вартістю.

Кілька десятків активістів обклеїли вхідні двері в будівлю, де знаходиться управління комунальної власності, 100-доларовими купюрами, на яких замість портрета американського президента була фотографія чиновниці. Крім того на вулиці вони розгорнули палатку та повісили плакати із закликом звільнити чиновницю. Загалом до акції долучилися такі організації - ГФ «Патріот», УСУ АТО, ГО «ГРІМ», Львівська обласна організація Національної спілки художників України, Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих, ЛМТ «Матері Чорнобиля», Антикорупційний моніторинг Львівщини, Вільна профспілка «Привокзального ринку».

Після короткого мітингу на вулиці активісти піднялися на третій поверх будівлі, де знаходиться кабінет чиновниці. По дорозі на всіх поверхнях вони далі клеїли фейкові купюри. Активісти зірвали нараду, яку саме проводила чиновниця. Проте конструктивної розмови так і не вийшло. Активісти перекрикували керівника управління комунальної власності, не даючи їй відповісти на поставлені питання. Вона ж у свою чергу спочатку намагалися дати їм відповідь, а потім відсилала писати запити на усі питання, що їх цікавлять. Опісля більш ніж півгодинної словесної перепалки активісти залишили кабінет чиновниці. Проте під входом залишився розкладений намет.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів. ФОТО АВТОРА