У Мексиці застрелили журналіста, відомого розслідуванням наркоторгівлі

Журналіста Хав'єра Вальдеса, знаного публікаціями своїх розслідувань у сфері незаконного обігу наркотиків, застрелили у Кульякані, Мексика, де він жив і працював. Вальдеса вбили навпроти редакції створеної ним газети, передає BBC.

В 2011-му репортер отримав нагороду від Комітету захисту журналістів за свої публікації, присвячені проблемі наркоторгівлі. Протягом 30-ти років журналістської кар'єри Вальдес розслідував діяльність наркокартелів і організованої злочинності в Мексиці, в тому числі могутнього наркокартеля Синалоа.

Вважають, що на частку цього картелю припадає чверть всіх наркотиків, які надходять до США з Мексики. Засновник картелю Хоакін Гузман, відомий також як "Коротун", був схоплений 2014 року і зараз перебуває у в'язниці в США в очікуванні судового розгляду.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто засудив вбивство Вальдеса. Влада штату Синалоа заявила, що візьме під охорону членів сім'ї Вальдеса і його колег. У березні в Мексиці вбили журналістку Мирославу Брич, яка також писала про наркоторгівлю.

З 1992 року в Мексиці вбили щонайменше 40 журналістів, багато з них перед смертю зазнали тортур. Ці дані надав мексиканський комітет із захисту журналістів.