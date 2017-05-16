У Мінінформі підтримали заборону російських сайтів

У Мінінформі підтримали заборону "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУП" та інших російських інтернет-ресурсів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Міністерства інформаційної політики.

При цьому в міністерстві зазначили, що пропозицію заборони подавали не вони.

"Зазначаємо, що вказані в документі ресурси, зокрема такі як "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс2, "Мэйл.РУ ГРУП2 та інші, не входять до переліку, який напрацювала робоча група при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, та розглянула Експертна рада при відомстві, передавши потім до СБУ", - наголосили в Мінінформполітики.

Водночас у МІП розповіли, що на засіданні РНБО 28 квітня, коли приймалося відповідне рішення, її членам було надано перелік фактів та аргументів на підтримку застосування санкцій до російських соцмереж.

"Міністерство інформаційної політики України незмінно вважає ключовою цінністю свободу вираження думки та робить максимум для захисту ЗМІ та журналістів. Водночас, враховуючи надані факти та дбаючи про безпеку країни, рішення РНБОУ відповідає завданням, які сьогодні стоять перед державою з проблематики територіальної цілісності та соціального захисту. Такі ресурси, як "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУП" давно вже використовуються російськими спецслужбами як інструмент гібридної війни", - пояснив державний секретар МІП Артем Біденко.

Нагадаємо, що Порошенко підписав наказ про заборону "Яндекс", "Вконтакте" й "Одноклассники".