У США розбився реактивний пасажирський літак

Реактивний пасажирський літак Learjet 35 зазнав катастрофи в штаті Нью-Джерсі під час заходу на посадку в аеропорт. В результаті аварії загинули двоє членів екіпажу. І

нцидент стався в понеділок, повідомив центральний американський телеканал CBS News.

"Федеральне управління цивільної авіації заявило, що літак Learjet 35, який вилетів з Філадельфії, розбився в 15:30 понеділок під час спроби посадки в аеропорту Тетерборо", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, два члени екіпажу, які перебували на борту, загинули в результаті аварії. Пасажирів в літаку не було. Learjet 35 врізався в складське приміщення, в результаті чого кілька будівель загорілися. На кадрах із місця подій видно, як звідти піднімається густий шлейф диму.

BREAKING EXCLUSIVE 1st close up plane crash pic short of Teterboro Airport Credit Joe Orlando @NBCNewYork pic.twitter.com/scJKMzkLeu — Brian Thompson (@brian4NY) May 15, 2017

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині у результаті аварії легкомоторного літака загинули п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.