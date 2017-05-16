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У США розбився реактивний пасажирський літак

16 травня, 2017 - 09:16

Реактивний пасажирський літак Learjet 35 зазнав катастрофи в штаті Нью-Джерсі під час заходу на посадку в аеропорт. В результаті аварії загинули двоє членів екіпажу. І

нцидент стався в понеділок, повідомив центральний американський телеканал CBS News.

"Федеральне управління цивільної авіації заявило, що літак Learjet 35, який вилетів з Філадельфії, розбився в 15:30 понеділок під час спроби посадки в аеропорту Тетерборо", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, два члени екіпажу, які перебували на борту, загинули в результаті аварії. Пасажирів в літаку не було. Learjet 35 врізався в складське приміщення, в результаті чого кілька будівель загорілися. На кадрах із місця подій видно, як звідти піднімається густий шлейф диму.

Нагадаємо, у Боснії і Герцеговині у результаті аварії легкомоторного літака загинули п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.

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