У Сирії в таборі біженців вибухнули 2 автомобіля, загинули щонайменше 6 людей

У Сирії в таборі біженців Рукбан недалеко від кордону з Йорданією пізно ввечері у понеділок внаслідок вибуху двох замінованих автомобілів загинули щонайменше шестеро цивільних і ще декілька дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника з сирійської опозиції та місцевого жителя.

"Один вибух стався біля ресторану, а другий був націлений на ринок, що поруч із табором", - йдеться у повідомленні.

За словами Мохаммада Аднана, чиновника сирійської опозиції, який управляє поліцією табору, в результаті вибухів загинули щонайменше шестеро мирних жителів і число загиблих ще може зрости.

Зазначається, що відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава", яке повідомило про організацію нападу у заяві на сайті свого інформагентства Amaq.

Нагадаємо, на сході Сирії внаслідок вандалізму бойовиків ІД пошкоджені стародавні статуї в районі античного міста Дура-Европос.