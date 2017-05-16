У Вінниці задля безпеки школярів встановлюють попереджувальні манекени (фото)

Майже на всіх пішохідних переходах, які розташовані поруч зі школами чи дитячими майданчиками міста, вінницькі комунальники поставили пластикових «регулювальників». Зовні вони схожі на школярів, які збираються перейти дорогу. У міськраді переконують, що фігури в оранжевому одязі точно привертатимуть увагу водіїв і вони будуть обачнішими там, де пішоходами є саме діти.

«Яскравий колір та схожість манекенів зі справжньою дитиною змусить водіїв пригальмувати перед пішохідним переходом. У правилах дорожнього руху таких засобів не передбачено, але й не заборонено. Тому задля безпеки школярів ми вирішили облаштувати майже всі пішохідні переходи біля шкіл такими «хлопчиками», – коментує директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Володимир Ніценко. – Манекени мають висоту у півтора метри. Зроблені вони зі склаволокна і пофарбовані спеціальною фарбою, яка відсвічується вночі. Вони розміщені на спеціальні підставці, яка кріпиться до асфальту. Яскраві фігурки пішоходам до вподоби. Вони фотографуються з «хлопчиками» і роблять селфі. Запитують, коли будуть «дівчатка». Не було нарікань і з боку водіїв. Навпаки – кажуть, що таких фігурок треба встановлювати якомога більше, на кожній «зебрі».

На сьогодні у Вінниці вже встановили десять попереджувальних манекенів. У планах облаштувати пластиковими «регулювальниками» всі пішохідні переходи поблизу вінницьких шкіл.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора