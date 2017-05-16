У Запоріжжі затримали батьків, що намагались продати дитину за $7 тисяч , - Нацполіція

Сьогодні у Запоріжжі співробітники Нацполіції затримали сімейну пару родом із Києва. Затримання працівниками Нацполіції відбулось одразу після завершення угоди передачі дитини і отримання грошової суми. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олег Золотоноша, передає Укрінформ.

«Сьогодні співробітники ГУ Нацполіції в Запорізькій області, спільно з прокуратурою регіону затримали сімейну пару з Києва під час продажу новонародженого за 7 тис. доларів США. Оперативна інформація про злочин надійшла до правоохоронних органів у квітні, коли дитина ще не була народжена. Відтоді почалося документування злочинної діяльності так званих «батьків», в ході чого було встановлено, що жінка 1994 р. приїхала до Запоріжжя, де 11 травня в одному з пологових будинків народила дівчинку. 16 травня разом з чоловіком, що прибув в Запоріжжя, вони продали свою новонароджену дитину і після завершення угоди передачі дитини і отримання грошей були затримані», - повідомив Золотоноша.

За його словами, обидва живуть і працюють у Києві, соціально-неблагополучними не вважаються. В сім'ї є дитина – 3-річний хлопчик. За попередніми даними, з допомогою продажу новонародженої дівчинки подружжя хотіло зібрати гроші на покупку будинку.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Зараз обох затримано.