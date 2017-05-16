Україна зацікавлена у розвитку військового співробітництва з Ізраїлем, - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман під час зустрічі в Єрусалимі обговорили можливості посилення співробітництва країн у військово-технічній сфері.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідного співробітництва з Ізраїлем у військово-технічній сфері", - наголосив Глава українського Уряду на початку зустрічі.

Прем’єр-міністр України поінформував ізраїльську сторону про ситуацію на Донбасі, зокрема про останні обстріли проросійськими бойовиками Авдіївки, унаслідок чого загинули мирні жителі. Обстріли з боку бойовиків на Донбасі не припиняються, наголосив Володимир Гройсман та підкреслив, що врегулювання ситуації на Донбасі можливо виключно шляхом імплементації російською стороною Мінських домовленостей.

Гройсман закликав Уряд Ізраїлю надати Україні допомогу, необхідну для забезпечення потреб вітчизняного сектору безпеки і оборони.