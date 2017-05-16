Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
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Україна запровадила санкції на автобуси РФ

16 травня, 2017 - 20:49
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко вважає, що Мальта може стати хабом для українських аграріїв для постачання продукції до Північної Африки та відкрити нові можливості для української металургійної галузі.

Про це Порошенко заявив під час спільної з президентом Мальти прес-конференції за результатами зустрічі глав держав, передає прес-служба президента.

Порошенко також повідомив про готовність України відкрити на Мальті центр компанії "Антонов", що суттєво сприятиме розвитку української авіаційної індустрії.

Нагадаємо, що Порошенко підписав наказ про заборону "Яндекс", "Вконтакте" й "Одноклассники".

Джерело: День
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