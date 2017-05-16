Українська атлетка Погорєльська виграла забіг на 10 миль у Grand Prix von Bern

Харків’янка Вікторія Погорєльська, що представляла Україну на одній із наймасштабніших спортивних подій у Швейцарії "Grand Prix von Bern”, отримала першість у забігу на 10 миль з результатом 56.38 хв.. Забіг відбувся у минулі вихідні в швейцарському Берні, передає Укрінформ.

Другою фінішувала швейцарська легкоатлетка Мартіна Штраль з результатом 57.08 хв, третьою – ефіопка Хелен Тола (57.59).

Чемпіоном в чоловічому забігу став представник Еритреї Гірман Гебреслассіе, який подолав дистанцію за 49 хв 25 с. Срібним призером став кенієць Сильвестер Кіпчірчір, який пробіг 10 миль за 49 хв 34 с. Трійку лідерів замкнув ще один легкоатлет з Еритреї Симон Тесфан, результат якого склав 50 хв 27 с.

Нагадаємо, у Луцьку пройшли міжнародні легкоатлетичні змагання серед юніорів.