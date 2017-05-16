Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Українська атлетка Погорєльська виграла забіг на 10 миль у Grand Prix von Bern

16 травня, 2017 - 12:00
Фото із сайту Xsport

Харків’янка Вікторія Погорєльська, що представляла Україну на одній із наймасштабніших спортивних подій у Швейцарії  "Grand Prix von Bern”, отримала першість у забігу на 10 миль з результатом 56.38 хв.. Забіг відбувся у минулі вихідні в швейцарському Берні, передає Укрінформ.

Другою фінішувала швейцарська легкоатлетка Мартіна Штраль з результатом 57.08 хв, третьою – ефіопка Хелен Тола  (57.59).

Чемпіоном в чоловічому забігу став представник Еритреї Гірман Гебреслассіе, який подолав дистанцію за 49 хв 25 с. Срібним призером став кенієць Сильвестер Кіпчірчір, який пробіг 10 миль за 49 хв 34 с. Трійку лідерів замкнув ще один легкоатлет з Еритреї Симон Тесфан, результат якого склав 50 хв 27 с.

Нагадаємо, у Луцьку пройшли міжнародні легкоатлетичні змагання серед юніорів.

Новини партнерів
Loading...