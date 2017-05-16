Українські тенісистки Савчук і Світоліна здобули першу перемогу на кортах у Римі

Українська пара тенісисток Ольга Савчук і Еліна Світоліна успішно стартували у парному розряді престижного ґрунтового турніру WTA Premier 5, що проходить у Римі.

В 1/16 фіналу наші співвітчизниці здолали опір японсько-китайського дуету Шуко Аояма/Лян Чень – 6:4, 6:2. У першому сеті українки зробили єдиний брейк тільки наприкінці партії. Загалом за весь поєдинок Світоліна/Савчук реалізували 5 брейк-поінтів, у суперниць – 2.

Відзначимо, що в 1/8 фіналу на наш дует очікує баталія з 3-ми сіяними індіанкою Санею Мірзою та казашкою Ярославою Шведовою.

Примітно, що українки Савчук і Світоліна вперше зіграли разом у парі після Олімпіади в Ріо.

Додамо, що сьогодні у парному розряді розпочне боротьбу ще одна уродженка "жовто-блакитної" Катерина Бондаренко.

Нагадаємо, минулими вихідними в австрійському Обертрауні відбулись міжнародні рейтингові змагання з велосипедного спорту (маунтенбайк) на якому вищу ступень п'єдесталу пошани посіла українка Яна Беломоіна.