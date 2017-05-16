Укртелеком вже почав блокувати російську мережу Вконтакте, - Шуранов

В "Укртелекомі" заявили про готовність до виконання рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Президентом. Рішення передбачає блокування ряду російських ресурсів, таких як “Mail.ru”, “Вконтакте”, “Одноклассники”. Розпорядження щодо блокування стосуватимуться також російських компаній розробників-антивірусів “Лабораторія Касперського” і “Доктор Веб”.

Директор з корпоративних комунікацій “Укртелекому” Михайло Шуранов прокоментував виконання вимог Указу компанією на своїй сторінці у facebook.

"Колеги, враховуючи велику зацікавленість в питанні блокування доступу до певних інтернет-ресурсів, пропоную вашій увазі позицію Укртелекому: «Укртелеком виконує вимоги Указу Президента України №133/2017 щодо заборони надання послуг доступу до веб-ресурсів, вказаних у тексті указу. Процес доволі складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів. Роботи вже розпочато. Вони проводитимуться поетапно та, за попередньою оцінкою фахівців, триватимуть від кількох діб до тижня".

Згідно з Указом Президента України №133/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", обмежувальні санкції передбачають заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до вищезгаданих ресурсів.

Нагадаємо, Порошенко підписав наказ про заборону "Яндекс", "Вконтакте" й "Одноклассники".