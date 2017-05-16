Уряд ФРН отримав право зберігати IP-адреси користувачів

Через загрозу кібератак Верховний суд Німеччини у вівторок надав право уряду ФРН зберігати дані IP-адрес користувачів інтернету як запобіжний захід.

Про це повідомляє "DW".

Рішення суду також посилює можливості та права інтернет-порталів та інтернет-платформ протистояти кібератакам. Останні отримали право зберігати інформацію про IP-адреси користувачів, що відвідують їх.

Збереження інформації щодо IP-адрес користувачів значно полегшить та уможливить притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто стоїть за кібернападами.

У рішенні суду наголошується, що основні права користувачів на захист їхніх особистих даних не мають нехтуватися.