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В Австрії 15 жовтня відбудуться дострокові парламентські вибори

16 травня, 2017 - 19:05
Фото Reuters

В Австрії лідери всіх парламентських фракцій домовилися про проведення дострокових виборів 15 жовтня, повідомляє der Standard.

"Лідери всіх парламентських фракцій домовилися про дату проведення дострокових парламентських виборів", - повідомив представник парламенту.

Крім цього, на засіданні канцлер Крістіан Керн оголосив про призначення міністра юстиції Вольфганга Брандштеттера віце-канцлером.

Нагадаємо, що Курц вважає правильним за нинішньої ситуації провести дострокові парламентські вибори.

Джерело: День
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