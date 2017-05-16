В Австрії 15 жовтня відбудуться дострокові парламентські вибори

В Австрії лідери всіх парламентських фракцій домовилися про проведення дострокових виборів 15 жовтня, повідомляє der Standard.
"Лідери всіх парламентських фракцій домовилися про дату проведення дострокових парламентських виборів", - повідомив представник парламенту.
Крім цього, на засіданні канцлер Крістіан Керн оголосив про призначення міністра юстиції Вольфганга Брандштеттера віце-канцлером.
Нагадаємо, що Курц вважає правильним за нинішньої ситуації провести дострокові парламентські вибори.
Джерело: День