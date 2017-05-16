Великобританія заблокувала створення центру військових операцій ЄС

Велика Британія заблокувала підготовку ЄС до створення головного управління військових операцій, повідомляє Euobserver.

Під час засідання Ради ЄС глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон виступив проти початку такої роботи, пояснивши це розбіжностями з приводу "мови". За словами Джонсона, його країна не заважатиме загальному оборонному плану ЄС, проте в Британії хочуть знати, що "все правильно зрозуміли".

За даними видання, міністри оборони ЄС повернуться до цієї теми в Брюсселі в четвер, 18 травня.

Спільні плани оборони передбачають створення фонду в 500 млн євро на рік для дослідження безпілотних літаків і кібер-технологій. Фонд виділять з бюджету ЄС, а Єврокомісія представить деталі в червні. План включатиме спільні закупівлі озброєнь і перетворення "бойових груп" ЄС на більш підготовлені до втручання в конфлікти в Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, Стерджен заявила, що хоче, аби Шотландія була членом Європейського Союзу, але не приймала євро, якщо країна коли-небудь стане незалежною.