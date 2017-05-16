Верховна Рада заборонила георгіївські стрічки

Верховна Рада ухвалила законопроект про заборону георгіївських стрічок в Україні.

За закон проголосували 238 депутатів, передає Еспресо.TV.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2987 "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Документ передбачає штрафи 850-2550 грн за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки чи її зображення. Повторне порушення протягом року потягне більший штраф - від 2550 грн до 5100 грн або адмінарешт до 15 діб.

При цьому георгіївську стрічку чи предмети з її зображенням у будь-якому разі вилучать.

Разом з тим, не каратиметься використання георгіївської стрічки чи її зображення:

на документах державних органів та органів місцевого самоврядування, прийнятих чи виданих до 1991 року;

на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року;

в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;

у творах мистецтва,

у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

на оригіналах бойових знамен;

на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;

на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань;

під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;

у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях;

як об’єктів антикварної торгівлі;

у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах.