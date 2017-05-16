Власова призначили керівником Одеської митниці ДФС

На посаду начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) за результатами конкурсу призначено Олександра Власова. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС в Одеській області.

"Наказом ДФС України з 15 травня 2017 року на посаду начальника Одеської митниці ДФС, як переможця конкурсу, призначено Олександра Власова", - йдеться в повідомленні.

До призначення Олександр Власов очолював Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ГФС і Міжвідомчий цільової центр по запобіганню та виявленню порушень законодавства з питань державної митної справи при Мінфіні.

Олександр Власов має великий досвід роботи у державних органах. Зокрема, працював у Миколаївській митниці (1993 - 1995 роки), в органах СБУ, Державній податковій службі і Мінекономрозвитку. З січня 2015 року - командир спецпідрозділу податкової міліції ГФС "Фантом".

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