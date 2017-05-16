Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Власова призначили керівником Одеської митниці ДФС

16 травня, 2017 - 15:40
Фото: od.sfs.gov.ua

На посаду начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) за результатами конкурсу призначено Олександра Власова. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС в Одеській області.

"Наказом ДФС України з 15 травня 2017 року на посаду начальника Одеської митниці ДФС, як переможця конкурсу, призначено Олександра Власова", - йдеться в повідомленні.

До призначення Олександр Власов очолював Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ГФС і Міжвідомчий цільової центр по запобіганню та виявленню порушень законодавства з питань державної митної справи при Мінфіні.

Олександр Власов має великий досвід роботи у державних органах. Зокрема, працював у Миколаївській митниці (1993 - 1995 роки), в органах СБУ, Державній податковій службі і Мінекономрозвитку. З січня 2015 року - командир спецпідрозділу податкової міліції ГФС "Фантом".

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури запланувало цього року в Україні відремонтувати 80 мостів.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...