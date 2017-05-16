ВР встановила квоти для вступу у ВНЗ для випускників із Криму та Донбасу

На сьогоднішньому ранковому засіданні Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України.

За проект №6116 проголосували 238 депутатів, повідомляють на сайті “Новинарні”.

Законодавчим актом передбачено для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснювати на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до ВНЗ (наукових установ) України.

Законом встановлено для прийому таких осіб до ВНЗ фіксований розмір квоти – 1000 місць державного замовлення, які розподіляються між вищезазначеними навчальними закладами.

За даними МОН, в ході вступної кампанії в 2016 році в Україні до 12 освітніх центрів "Крим-Україна", звернулися близько 350 осіб з Криму. Загалом до університетів України через освітні центри "Крим-Україна" вступили лише близько 153 осіб, а це надзвичайно низький показник. Ця цифра вказує на складність і майже неможливість здобувати вищу освіту такими дітьми на підконтрольних українській владі територіях, передає Укрінформ.

Зважаючи на складнощі, які виникають при перетині кордону з тимчасово окупованою територією, та матеріальні витрати, які є необхідними для отримання вищої освіти у звязку з необхідністю проживання на території, підконтрольній українській владі, вважається за доцільне надати можливість здобувачам вищої освіти з тимчасово окупованої території навчатися у вищих навчальних закладах півдня України, як територій, що розташовані найближче до зазначеної території, йдеться у документі.

Вищезгаданим законопроектом передбачено забезпечити поглиблене вивчення української мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які прийняті на навчання.

Відповідні зміни внесено до Закону України “Про вищу освіту”.

Зараз в уряді готують умови для вступу до ВНЗ України випускників з ОРДЛО й Криму.

Нагадаємо, на сайті Міністерства освіти і науки України вже розміщено покроковий алгоритм дій з інформацією те, як отримати український атестат.