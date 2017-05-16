ВРУ достроково припинила повноваження нардепа Артеменка

Верховна Рада України проголосувала за припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка. Підставою для рішення парламенту став указ президента України про припинення громадянства депутата.

"За" проголосувало 244 депутата.

Відповідно до статті 81 Конституції України та закону "Про статус народного депутата України", повноваження члена парламенту припиняються достроково у разі припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.

Нагадаємо, 5 травня відповідно до указу президента Петра Порошенка, народний депутат Андрій Артеменко втратив громадянство України.