Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

ВРУ достроково припинила повноваження нардепа Артеменка

16 травня, 2017 - 11:43
Фото зі сторінки Андрія Артеменка у Facebook

Верховна Рада України проголосувала за припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка. Підставою для рішення парламенту став указ президента України про припинення громадянства депутата.

"За" проголосувало 244 депутата.

Відповідно до статті 81 Конституції України та закону "Про статус народного депутата України", повноваження члена парламенту припиняються достроково у разі припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.

Нагадаємо, 5 травня відповідно до указу президента Петра Порошенка, народний депутат Андрій Артеменко втратив громадянство України.

Джерело: День
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