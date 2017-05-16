Вищий госпсуд відхилив касацію "Газпрому" щодо 172 млрд грн штрафу

Вищий господарський суд України (ВГСУ) відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд постановив: рішення Господарського суду Києва від 5 грудня 2016 року та постанови Київського апеляційного господарського суду від 22 лютого 2017 року залишити без змін та касаційну скаргу ПАТ "Газпром" - без задоволення", - сказав головуючий суддя Валентин Палій.

22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Повідомлення "Газпрому" про сплату штрафу було направлено 4 березня 2016 року, відповідно "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва з проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не був прийнятий судом до розгляду.

"Газпром" намагався оскаржити ухвалу Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність даного рішення.