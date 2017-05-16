Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

ЄК може покарати Австрію, Угорщину та Польщу за відмову приймати біженців

16 травня, 2017 - 21:03
Фото Reuters

Єврокомісія попередила Австрію, Угорщину та Польщу про юридичні наслідки, якщо країни не почнуть приймати встановлене число прохачів притулку, що нелегально прибули до Греції та Італії.

Про це заявив у Страсбурзі єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос, передає Euobserver.

"Якщо до наступної доповіді в червні не буде вжито жодних заходів, Єврокомісія не коливаючись використає свої повноваження, передбачені договорами, та відкриє процедури порушення", - сказав він.

Його коментарі були спрямовані на Австрію, Угорщину і Польщу, які виступають проти мігрантських квот.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...