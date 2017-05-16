ЄК може покарати Австрію, Угорщину та Польщу за відмову приймати біженців

Єврокомісія попередила Австрію, Угорщину та Польщу про юридичні наслідки, якщо країни не почнуть приймати встановлене число прохачів притулку, що нелегально прибули до Греції та Італії.

Про це заявив у Страсбурзі єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос, передає Euobserver.

"Якщо до наступної доповіді в червні не буде вжито жодних заходів, Єврокомісія не коливаючись використає свої повноваження, передбачені договорами, та відкриє процедури порушення", - сказав він.

Його коментарі були спрямовані на Австрію, Угорщину і Польщу, які виступають проти мігрантських квот.