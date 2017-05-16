ЄС має зберігати санкції щодо РФ, - Ващиковський

Росія не виконує Мінські угоди, тому ЄС повинен зберігати свої санкції проти цієї країни.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє Rzeczpospolita.

За його словами, на полях зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі в понеділок піднімалася тема економічних санкцій проти РФ, термін яких спливає у кінці липня 2017 року.

"У нас була розмова на цю тему. У деяких відповідях переважала думка, що цю тему (скасування санкцій – ред.) не слід піднімати, бо Мінські угоди не реалізовані. В зв’язку з цим, більшість тих, хто висловився на цю тему, були рішуче переконані, що санкції мають бути продовжені" - сказав Ващиковський.

"Росія є державою, не охочою до співпраці, такою, що не виконує Мінських угод, тут немає про що розмовляти" - додав міністр.

Нагадаємо, вчора очільник МЗС України Павло Клімкін повідомив, що глави МЗС країн ЄС підтримали необхідність продовження послідовного тиску на Російську Федерацію через погіршення безпекової ситуації на Донбасі, а також продовження санкцій.