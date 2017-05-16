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З 4 підозрюваних у стрілянині в Мукачевому зняли звинувачення у тероризмі

16 травня, 2017 - 16:11
Фото: Укрінформ

Суд зняв звинувачення в тероризмі з чотирьох підозрюваних у перестрілці у Мукачевому Закарпатської області бійців ДУК "Правий сектор".

Про це повідомив адвокат підозрюваних Роман Бухтояров в коментарі Mukachevo.net.

"У зв'язку з тим, що під час розгляду справи звинувачення не підтвердилося, вони прийшли до переконання про зняття звинувачення", - розповів він.

Тепер бійців ДУК підозрюють у бандитизмі.

Також адвокат уточнив, що зняття з бійців звинувачення у тероризмі передбачає і зміну запобіжного заходу, але звинувачення, як припускає адвокат, залишило "бандитизм" як спосіб далі утримувати бійців під вартою.

Наступне засідання заплановано на 29 травня о 10:00.

Нагадаємо, про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів ,у липні 2015 року було повідомлено шістьом бійцям ДУК ВПР "Правий сектор".

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