З 4 підозрюваних у стрілянині в Мукачевому зняли звинувачення у тероризмі

Суд зняв звинувачення в тероризмі з чотирьох підозрюваних у перестрілці у Мукачевому Закарпатської області бійців ДУК "Правий сектор".

Про це повідомив адвокат підозрюваних Роман Бухтояров в коментарі Mukachevo.net.

"У зв'язку з тим, що під час розгляду справи звинувачення не підтвердилося, вони прийшли до переконання про зняття звинувачення", - розповів він.

Тепер бійців ДУК підозрюють у бандитизмі.

Також адвокат уточнив, що зняття з бійців звинувачення у тероризмі передбачає і зміну запобіжного заходу, але звинувачення, як припускає адвокат, залишило "бандитизм" як спосіб далі утримувати бійців під вартою.

Наступне засідання заплановано на 29 травня о 10:00.

Нагадаємо, про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів ,у липні 2015 року було повідомлено шістьом бійцям ДУК ВПР "Правий сектор".