За день бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Сьогодні бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Впродовж дня підрозділи російсько-терористичних військ продовжували обстрілювати позиції сил АТО. З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначаєтся, на Приморськом напрямку бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя, Широкиного, Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Чермалика вони били з великокаліберного кулемету. По наших позиціях біля Красногорівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. А українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Новотроїцького, обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку околиці Авдіївки та окремі позиції південніше цього міста противник обстрілював з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовиками били в бік наших опорних пунктів в районі Зайцевого з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку обстрілявши рано вранці українських захисників в районі селища Жовтого з 120-мм мінометів, а позиції біля н.п. Лопаскине з станкового протитанкового гранатомету, незаконні збройні формування суттєво знизили свою вогневу активність. Впродовж світлої пори доби, станом на цю годину, не було зафіксовано жодного факту застосування ними зброї на цьому напрямку.

У штабі повідомили, з початку доби втрат серед українських воїнів не було.