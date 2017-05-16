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За день турецькі літаки 141 раз порушили повітряний простір Греції

16 травня, 2017 - 18:07
Фото Reuters

15 травня турецькі літаки і вертольоти незаконно вторглися в повітряний простір Греції 141 раз.

Про це повідомили в Генштабі національної оборони країни, передає Euractive.

20 турецьких літаків F-16, 5 літаків CN-235 і 19 вертольотів увійшли в район польотної інформації Афін, не надавши план польоту.

У всіх випадках турецькі літаки були виявлені і перехоплені грецькими винищувачами, в той час як в дев'яти випадках процес перехоплення  був близьким до виникнення бойових ситуацій.

Крім того, два турецькі ракетні човни увійшли в грецькі територіальні води з південного сходу Егейського острова Агафонісі. Катери брали участь в навчаннях "Морський вовк", вони покинули грецькі води після наближення грецьких кораблів.

Міністерство закордонних справ Греції виступило з жорстким комюніке, в якому говориться, що цей інцидент "є грубим порушенням міжнародного права".

"Зрозуміло, що в Туреччині є сили, які не хочуть взаєморозуміння і добросусідських відносин між двома країнами", - заявили у грецькому міністерстві.

Джерело: День
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