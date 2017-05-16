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Заблокувати російські сайти технічно неможливо, - Інтернет-асоціація України

16 травня, 2017 - 15:00
Фото Reuters

Здійснення блокування російських сайтів, які потрапили під санкції, українськими провайдерами на цей момент технічно неможливе.

Про це заявив голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні це неможливо виконати", - сказав Федієнко.

За його словами, для реалізації блокування провайдерам може знадобитися час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміну топології мережі.

У свою чергу голова асоціації "Телекомунікаційної палати України" Тетяна Попова розповіла, що теоретично технічно обмежити доступ до деякої кількості ресурсів можливо, але на практиці таке обмеження буде легко обійти.

"Будь-який вид блокування (DNS, URL-адреси, IP-адресу,etc) є неефективним, просунуті користувачі легко його обійдуть", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав наказ про заборону "Яндекс", "Вконтакте" й "Одноклассники".

 
    
Джерело: Інтерфакс-Україна
          
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