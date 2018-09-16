Британські слідчі шукають двох спільників підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Британські слідчі розшукують двох передбачуваних спільників Руслана Бошірова і Олександра Петрова, підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля в Солсбері.

Про це пише видання The Sunday Mirror увечері 15 вересня з посиланням на джерело в британському уряді, передає Deutsche Welle.

Передбачається, що один зі спільників отруйників, якого в статті називають "доктор Новачок", є лікарем, і його завданнями було не допустити зараження отрутою виконавців отруєння, і також надати їм допомогу, якщо це все-таки станеться. Це дозволило б, зокрема, уникнути залучення до справи поліції або британських лікарів, зазначає The Sunday Mirror.

За словами співрозмовника видання, передбачається, що після реєстрації в готелі City Stay Hotel в Лондоні Бошіров і Петров зустрічалися з "доктором Новачком" і ще одним помічником, який працює в російському посольстві, після чого вони сіли на поїзд до Солсбері.

Раніше інші джерела повідомили The Sunday Mirror, що британській поліції відомі дані їхніх справжніх документів, так як камери відеоспостереження оснащені програмою, що дозволяє зіставляти особи людей з фото з паспортної бази.

The Sunday Mirror також дізналася, чим займалися в Великобританії Бошіров і Петров крім поїздки в Солсбері. За інформацією видання, в поліцію звернувся чоловік, який зупинявся в готелі City Stay Hotel в ті ж дні, що і передбачувані агенти ГРУ. Він дізнався на поширених в ЗМІ фото Петрова, з яким, за його словами зіткнувся в туалеті готелю.

Постоялець готелю розповів, що з номера Бошірова і Петрова в ніч на 4 березня йшов явний запах марихуани, який поширився по всьому коридору. "Пізніше прийшла жінка, я думаю, повія ... Я чув, як вони довгий час дуже голосно займалися сексом", - продовжив чоловік. Він поскаржився співробітникам готелю на шум з номера передбачуваних відправників, які покинули готель слеующім вранці, отправівшься в Солсбері. За словами постояльця, прибиральниця дуже довго прибирала номер після їхнього від'їзду.

Раніше видання "Проект" повідомило, що в досьє з паспортними даними Руслана Бошіровастоят ті ж вказують на його приналежність до спецслужб позначки, що і у Олександра Петрова. За даними "Проекту", на картці Бошірова є штамп "відомостей не давати" і зазначено той же телефонний номер, який є в досьє Петрова. Видання стверджує, що отримало файл з інформаційної системи "Російський паспорт" по електронній пошті.