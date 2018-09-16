День в ООС: Бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено", - підкреслили у штабі.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.