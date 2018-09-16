Гройсман провів зустріч з Кондолізою Райс

Україна вийшла на шлях змін в складний час своєї історії. І цей час вимагає твердих рішень.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з державним секретарем США 2005-2009 років Кондолізою Райс.

"У нас попереду дуже цікаві дискусії. Особливо про ті загрози, з якими ми стикаємося, - сказав Гройсман. - Ми маємо внутрішні виклики, зовнішні загрози і цінуємо політику США щодо підтримки нашого суверенітету. Ми маємо разом будувати демократичне і безпечне майбутнє. Ми вийшли на шлях змін. Час непростий. Виклики серйозні. І це час твердих рішень".

Своєю чергою Райс зауважила, що вперше відвідала Україну ще 1979 року. І вже тоді наша країна стала для неї особливою.

"Я розуміла, скільки треба зробити, як буде важко. Особливо в контексті побудови демократії. Я навіть книгу написала про розбудову демократії, - наголосила екс-держсекретар. - Цей процес вимагає сили і терпіння. Але я думаю, що США для України є підтримкою. Я рада, що у нас є міцні зв’язки. І їх треба підтримувати - на різних рівнях і в різних сферах. Я бачу вашу відданість реформам і думаю, що США будуть важливим партнером і підтримкою".