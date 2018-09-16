Хімвикиди у Криму: Кислотні відстійники засипали хлорним вапном

Новий викид хімічних речовин на заводі "Титан" в Армянську, що в окупованому Криму, спровокували невмілі дії місцевих співробітників екстрених служб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор "Інформаційного спротиву", народний депутат України Дмитро Тимчук.

"За інформацією групи ІС від наших джерел в Армянську, що працюють на заводі "Титан", причиною погіршення екологічної обстановки могло стати звичайне головотяпство місцевих чиновників окупаційної адміністрації і "надзвичайників" РФ. А саме - окупаційна влада дала команду засипати "чим завгодно" кислотні відстійники, щоб виключити розліт токсичного пилу. Виконуючи команду, місцеві умільці, серед іншого, використали для засипання хлорне вапно, яке вступило в реакцію з речовинами із відстійника, що призвело до виділення хлору", - написав Тимчук.

За його словами, окупанти починають просувати версію, що причиною погіршення екологічної обстановки міг стати "викид хімречовин з території України".

"Той факт, що в прилеглих районах Херсонської області немає жодного об'єкта, здатного становити хоча б найменшу загрозу, ігнорується. Людей підводять до думки, що Україна навмисне щось розпилила", - зазначив Тимчук.

Він додав, що тепер до сірчаного ангідриду в повітрі додався ще й хлор - теж отруйний газ. Але кримські колаборанти продовжують стверджувати, що життю і здоров'ю населення нічого не загрожує, а режим надзвичайної події - це бюрократична формальність.