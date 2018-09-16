Ізраїльські художники подарували тернополянам колекцію картин

«Перехрестя культур. Ізраїль – Україні». Під такою назвою в Тернопільському обласному художньому музеї презентували культурно-мистецький проект Об’єднання професійних художників Ізраїлю. В експозиції – майже 30 творів живопису і графіки. Це - портрети історичних постатей, ландшафтні пейзажі, зображення храмів, місць паломництва християн, юдеїв, мусульман. Митці – вихідці з країн пострадянського простору.

Виставку представила автор проекту - доктор філологічних наук, мистецтвознавець, академік Ізраїльської незалежної академії розвитку наук Галина Подольская. Учасники відкриття виставки наголошували: як і Єрусалим, Тернопільщина – мультикультурний і мультирелігійний регіон. Адже тут – святині світового значення – Свято-Успенська Почаївська Лавра, Марійський духовний центр «Зарваниця», співіснують різні конфесії.

Ще одним чинником для залучення Тернополя до проекту стало те, що дідусь Галини Подольскої проживав у Збаражі і в жінки залишилися яскраві дитячі спогади про Тернопільщину. Також свого часу тут було багато євреїв. Зокрема, в райцентрі Підгайцях знаходиться один з найбільших єврейських цвинтарів України. Загалом, Тернопіль – одинадцяте місто України, куди привезли колекцію сучасного образотворчого мистецтва Ізраїлю.

Організували захід – Міжнародний центр культури і розвитку Тернопільського національного економічного університету в партнерстві з Україно-Ізраїльським центром освіти, науки і культури. Діятиме виставка «Перехрестя культур. Ізраїль – Україні» в обласному художньому музеї протягом двох тижнів. Після того, колекцію картин також представлять в Тернопільському національному економічному університеті.

Проректор закладу з науково-педагогічної роботи, професор Оксана Десятнюк зазначає: «Для університету в рамках співпраці ця виставка буде дуже корисною, оскільки молодь розвивається на культурних традиціях. Молодь повинна вивчати традиції і досягнення різних народів світу». Як розповіла «Дню» заступник директора Тернопільського обласного художнього музею Ольга Ваврик, декілька робіт ізраїльських художників увійдуть до постійно діючої виставки музею. Решта – зберігатимуться у фондах.

Лариса МИРГОРОДСЬКА, Тернопіль. Фото Михайла УРБАНСЬКОГО